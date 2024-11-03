Дубль Кросби помог «Питтсбургу» победить «Монреаль», Малкин без очков

В ночь с 3 на 4 ноября в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». «Пингвины» обыграли соперника со счётом 3:1.

В составе победителей дублем отметился известный канадский нападающий Сидни Кросби. Ещё одну шайбу забросил американец Блейк Лизотт. Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями в игре не отметился. За гостей единственную шайбу забросил американский нападающий Кристиан Дворак.

В следующем матче «Монреаль» сыграет дома с «Калгари Флэймз», а «Питтсбург» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Оба матча пройдут 6 ноября.

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