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Питтсбург Пингвинз — Монреаль Канадиенс, результат матча 3 ноября 2024, счёт 3:1, регулярный чемпионат НХЛ

Дубль Кросби помог «Питтсбургу» победить «Монреаль», Малкин без очков
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В ночь с 3 на 4 ноября в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». «Пингвины» обыграли соперника со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кросби (Ракелль) – 15:57     2:0 Кросби (Летанг, Карлссон) – 38:40 (pp)     2:1 Дворак (Хейнеман, Слафковски) – 45:32     3:1 Лизотт (Эллер) – 59:15    

В составе победителей дублем отметился известный канадский нападающий Сидни Кросби. Ещё одну шайбу забросил американец Блейк Лизотт. Российский нападающий Евгений Малкин результативными действиями в игре не отметился. За гостей единственную шайбу забросил американский нападающий Кристиан Дворак.

В следующем матче «Монреаль» сыграет дома с «Калгари Флэймз», а «Питтсбург» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Оба матча пройдут 6 ноября.

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