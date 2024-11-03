«Сент-Луис» обыграл «Торонто», Бучневич забил гол

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Колтон Парэйко, Джордан Кайру, Колтон Парэйко и российский нападающий Павел Бучневич. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

За «Торонто» заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер и Стивен Лоренц.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Торонто» встретится с «Миннесотой Уайлд».

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