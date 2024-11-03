«Сент-Луис» обыграл «Торонто», Бучневич забил гол
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Тимминс) – 05:25 1:1 Парэйко (Уокер, Сутер) – 23:29 2:1 Кайру – 28:08 3:1 Парэйко (Сутер, Холлоуэй) – 32:33 3:2 Лоренц (Кемпф, Маккейб) – 53:52 4:2 Бучневич (Парэйко) – 59:21
В составе победителей забивали Колтон Парэйко, Джордан Кайру, Колтон Парэйко и российский нападающий Павел Бучневич. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.
За «Торонто» заброшенными шайбами отметились Митчелл Марнер и Стивен Лоренц.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Торонто» встретится с «Миннесотой Уайлд».
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