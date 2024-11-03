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Сидни Кросби превзошёл достижение Майка Модано в НХЛ. Такое удавалось лишь семи игрокам

Сидни Кросби превзошёл достижение Майка Модано в НХЛ. Такое удавалось лишь семи игрокам
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В ночь с 3 на 4 ноября в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Монреаль Канадиенс». «Пингвины» обыграли соперника со счётом 3:1. В составе победителей дублем отметился известный канадский нападающий Сидни Кросби и вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кросби (Ракелль) – 15:57     2:0 Кросби (Летанг, Карлссон) – 38:40 (pp)     2:1 Дворак (Хейнеман, Слафковски) – 45:32     3:1 Лизотт (Эллер) – 59:15    

Одна из шайб Кросби в итоге стала победной в матче. Сидни записал в свой актив уже 93-й победный гол в карьере в НХЛ и превзошёл по этому показателю достижение Майка Модано по количеству таких голов в истории одной франшизы. У американца за «Даллас Старз»/«Миннесота Норд Старз» было 92 таких гола.

Кросби стал лишь седьмым игроком в истории лиги, кто набирал такое количество победных шайб за один клуб.

В следующем матче «Монреаль» сыграет дома с «Калгари Флэймз», а «Питтсбург» встретится в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Оба матча пройдут 6 ноября.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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