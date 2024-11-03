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«Я предупреждал». Строум высказался об игре Александра Овечкина в НХЛ

«Я предупреждал». Строум высказался об игре Александра Овечкина в НХЛ
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Канадский форвард «Вашингтона» Дилан Строум высказался об игре капитана Александра Овечкина в НХЛ. Хоккеисты вышли на матч с «Коламбусом» в одном звене. В итоге «Кэпиталз» выиграл встречу со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36     7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34    

«Я предупреждал Тейлора Рэддиша, что когда Овечкин забивает, он забивает пачками, так что будьте готовы. Это было три игры назад. Он просто находит способ открыться. У него, очевидно, отличный бросок. Старайтесь пасовать ему как можно чаще. С ним весело играть», — сказал канадец после матча.

Напомним, сегодня в составе победителей забивали Алексей Протас, Коннор Макмайкл (дважды), Эндрю Манджапане, Александр Овечкин и Ник Дауд и Дилан Строум. Также на счету Овечкина две результативные передачи.

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