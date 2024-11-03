«Я предупреждал». Строум высказался об игре Александра Овечкина в НХЛ

Канадский форвард «Вашингтона» Дилан Строум высказался об игре капитана Александра Овечкина в НХЛ. Хоккеисты вышли на матч с «Коламбусом» в одном звене. В итоге «Кэпиталз» выиграл встречу со счётом 7:2.

«Я предупреждал Тейлора Рэддиша, что когда Овечкин забивает, он забивает пачками, так что будьте готовы. Это было три игры назад. Он просто находит способ открыться. У него, очевидно, отличный бросок. Старайтесь пасовать ему как можно чаще. С ним весело играть», — сказал канадец после матча.

Напомним, сегодня в составе победителей забивали Алексей Протас, Коннор Макмайкл (дважды), Эндрю Манджапане, Александр Овечкин и Ник Дауд и Дилан Строум. Также на счету Овечкина две результативные передачи.

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