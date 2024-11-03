Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиги среди игроков 39 лет и старше. Капитан «Кэпиталз» в матче с «Коламбусом» сделал две результативные передачи и стал автором заброшенной шайбы.

Это второй матч кряду в текущем сезоне НХЛ с 3+ очками у Овечкина. В предыдущей встрече против «Монреаля» Александр также забросил шайбу и стал автором двух результативных передач. Таким образом, Овечкин стал первым игроком в XXI веке среди хоккеистов возрастом 39+, которому удалось набрать три очка в двух матчах подряд. В истории НХЛ такое удавалось ещё троим: Жану Рателю (по 2 матча в сезоне-1979/1980 и сезоне-1980/1981, Горди Хоу (две игры в сезоне-1968/1969), а также Тиму Хортону (две игры в сезоне-1968/1969).

Напомним, от рекорда Уэйна Гретцки Овечкин теперь отстаёт на 35 шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина