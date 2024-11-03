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Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ

Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиги среди игроков 39 лет и старше. Капитан «Кэпиталз» в матче с «Коламбусом» сделал две результативные передачи и стал автором заброшенной шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36     7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34    

Это второй матч кряду в текущем сезоне НХЛ с 3+ очками у Овечкина. В предыдущей встрече против «Монреаля» Александр также забросил шайбу и стал автором двух результативных передач. Таким образом, Овечкин стал первым игроком в XXI веке среди хоккеистов возрастом 39+, которому удалось набрать три очка в двух матчах подряд. В истории НХЛ такое удавалось ещё троим: Жану Рателю (по 2 матча в сезоне-1979/1980 и сезоне-1980/1981, Горди Хоу (две игры в сезоне-1968/1969), а также Тиму Хортону (две игры в сезоне-1968/1969).

Напомним, от рекорда Уэйна Гретцки Овечкин теперь отстаёт на 35 шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина

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