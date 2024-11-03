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Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» победить «Юту» в овертайме, у Сергачёва — «-2»

В ночь со 2 на 3 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Ноа Ханифин (1+2), Вильям Карлссон, Бретт Хауден (1+1), а также российский форвард Павел Дорофеев. Его партнёр по команде Иван Барбашёв завершил встречу с показателем полезности «-1».

За гостей забивали Логан Кули (1+1), Иэн Коул и Александр Керфут. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями и закончил матч с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вегас» сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 7 ноября, а «Юта» 6 ноября встретится на выезде с «Виннипег Джетс».

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