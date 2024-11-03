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Вегас Голден Найтс — Юта, результат матча 3 ноября, счёт 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Шайба Дорофеева помогла «Вегасу» победить «Юту» в овертайме, у Сергачёва — «-2»
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В ночь со 2 на 3 ноября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Юту». Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Бьюгстад, Макбэйн) – 11:52     0:2 Коул (Кули) – 32:00     1:2 Дорофеев (Гертл, Хауден) – 35:06     2:2 Ханифин (Руа, Колесар) – 39:59     3:2 Карлссон (Ханифин) – 45:37     3:3 Керфут (Бьюгстад, Ламурё) – 53:10     4:3 Хауден (Ханифин, Стоун) – 62:15    

В составе победителей голами отметились Ноа Ханифин (1+2), Вильям Карлссон, Бретт Хауден (1+1), а также российский форвард Павел Дорофеев. Его партнёр по команде Иван Барбашёв завершил встречу с показателем полезности «-1».

За гостей забивали Логан Кули (1+1), Иэн Коул и Александр Керфут. Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями и закончил матч с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вегас» сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 7 ноября, а «Юта» 6 ноября встретится на выезде с «Виннипег Джетс».

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