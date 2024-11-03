НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 ноября

3 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой, которая стала для россиянина шестой в текущем сезоне. Также на счету Александра две результативные передачи.