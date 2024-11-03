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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 ноября
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3 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 14:45     2:0 Ткачук (Балинскис, Барков) – 28:47 (pp)     2:1 Дадонов (Джонстон, Дюшейн) – 31:22 (pp)     2:2 Дюшейн (Хейсканен, Харли) – 31:56     3:2 Грир (Носек) – 42:32     4:2 Райнхарт (Луостаринен) – 59:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пойтрас (Линдхольм, Гики) – 13:28     0:2 Бразо (Маршан, Линдхольм) – 31:23     0:3 Маршан (Пастрняк) – 56:21    
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Лаферрье (Копитар, Фиала) – 03:57 (pp)     2:0 Лаферрье (Тюркотт, Дано) – 38:37     2:1 Фолиньо (Аллан) – 43:26     2:2 Смит (Райхель, Власик) – 45:34     3:2 Дано (Фиала, Мур) – 51:48     3:3 Бертуцци (Донато, Джонс) – 59:29     3:4 Донато – 65:00    

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 7:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой, которая стала для россиянина шестой в текущем сезоне. Также на счету Александра две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36     7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кросби (Ракелль) – 15:57     2:0 Кросби (Летанг, Карлссон) – 38:40 (pp)     2:1 Дворак (Хейнеман, Слафковски) – 45:32     3:1 Лизотт (Эллер) – 59:15    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Годетт (Казинс, Макьюэн) – 05:28     2:0 Ткачук (Бернард-Докер, Штюцле) – 31:11     3:0 Штюцле (Амадио) – 57:46    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Так – 11:39 (sh)     1:1 Ларкин (Кейн) – 27:49 (pp)     2:1 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 34:38 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Тимминс) – 05:25     1:1 Парэйко (Уокер, Сутер) – 23:29     2:1 Кайру – 28:08     3:1 Парэйко (Сутер, Холлоуэй) – 32:33     3:2 Лоренц (Кемпф, Маккейб) – 53:52     4:2 Бучневич (Парэйко) – 59:21    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Миттельштадт, Маккиннон) – 22:54 (pp)     1:1 Стэмкос (Йози, О'Райлли) – 28:31 (pp)     2:1 Сиссонс (Дель Гаизо, Л'Эрё) – 38:40     3:1 Йози (Стэмкос, Маршессо) – 45:15 (pp)     3:2 Маккиннон (Тэйвз, Макар) – 57:43     4:2 Форсберг (Нюквист) – 58:46     5:2 Нюквист – 59:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Бьюгстад, Макбэйн) – 11:52     0:2 Коул (Кули) – 32:00     1:2 Дорофеев (Гертл, Хауден) – 35:06     2:2 Ханифин (Руа, Колесар) – 39:59     3:2 Карлссон (Ханифин) – 45:37     3:3 Керфут (Бьюгстад, Ламурё) – 53:10     4:3 Хауден (Ханифин, Стоун) – 62:15    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Штурм (Канин) – 22:37     1:1 Зутер (Хёгландер) – 34:41     1:2 Дебраск (Хьюз, Гронек) – 55:38     2:2 Гранлунд (Тоффоли, Эклунд) – 58:43     2:3 Зутер (Гарланд, Суси) – 59:34    
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