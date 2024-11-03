Овечкин снова приблизился к Гретцки, Миранчук помог спастись «Атланте». Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» и стал на шаг ближе к рекорду Уэйна Гретцки, голевой пас Алексея Миранчука на 90+4-й минуте помог «Атланте Юнайтед» победить «Интер Майами» в плей-офф МЛС, «Спартак» всухую обыграл ЦСКА в столичном дерби РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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