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3 ноября главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, футбол, UFC, Александр Овечкин, теннис

Овечкин снова приблизился к Гретцки, Миранчук помог спастись «Атланте». Главное к утру
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» и стал на шаг ближе к рекорду Уэйна Гретцки, голевой пас Алексея Миранчука на 90+4-й минуте помог «Атланте Юнайтед» победить «Интер Майами» в плей-офф МЛС, «Спартак» всухую обыграл ЦСКА в столичном дерби РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус».
  2. Ассист Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси и Суаресом.
  3. «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби с тремя удалениями.
  4. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах обыграл «Ланс» в матче Лиги 1.
  5. Брэндон Морено победил Амира Альбази в главном бою UFC Fight Night 246.
  6. Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» нанести «Юте» шестое поражение подряд в НБА.
  7. Карен Хачанов уступил Уго Умберу в полуфинале «Мастерса» в Париже.
  8. Елена Рыбакина уступила Жасмин Паолини в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA.
  9. Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ.
  10. Дубль Кросби помог «Питтсбургу» победить «Монреаль», Малкин — без очков.
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