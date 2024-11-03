Овечкин снова приблизился к Гретцки, Миранчук помог спастись «Атланте». Главное к утру
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова отметился заброшенной шайбой в матче НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» и стал на шаг ближе к рекорду Уэйна Гретцки, голевой пас Алексея Миранчука на 90+4-й минуте помог «Атланте Юнайтед» победить «Интер Майами» в плей-офф МЛС, «Спартак» всухую обыграл ЦСКА в столичном дерби РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус».
- Ассист Алексея Миранчука помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси и Суаресом.
- «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби с тремя удалениями.
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- Елена Рыбакина уступила Жасмин Паолини в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA.
- Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ.
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