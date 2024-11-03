Александр Овечкин обошёл легенд «Тампы» и «Чикаго» по количеству матчей с 2+ ассистами

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Коламбусом» (7:2) сделал две результативные передачи и стал автором заброшенной шайбы. Теперь на счету россиянина 129 матчей с двумя и более результативными передачами.

Овечкин обошёл нападающих Мартена Сан-Луи и Дага Уилсона, на счету которых по 128 таких матчей. Форварды наиболее ярко и большинство времени своей карьеры провели за «Тампа-Бэй» и «Чикаго». Также Овечкин по этому показателю обошёл российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина со 128 матчами с 2+ ассистами.

В текущем сезоне на счету Овечкина 13 очков в 10 матчах. Российский форвард забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.