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Александр Овечкин обошёл легенд «Тампы» и «Чикаго» по количеству матчей с 2+ ассистами

Александр Овечкин обошёл легенд «Тампы» и «Чикаго» по количеству матчей с 2+ ассистами
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Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Коламбусом» (7:2) сделал две результативные передачи и стал автором заброшенной шайбы. Теперь на счету россиянина 129 матчей с двумя и более результативными передачами.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36     7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34    

Овечкин обошёл нападающих Мартена Сан-Луи и Дага Уилсона, на счету которых по 128 таких матчей. Форварды наиболее ярко и большинство времени своей карьеры провели за «Тампа-Бэй» и «Чикаго». Также Овечкин по этому показателю обошёл российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина со 128 матчами с 2+ ассистами.

В текущем сезоне на счету Овечкина 13 очков в 10 матчах. Российский форвард забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

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