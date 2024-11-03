Прищепов — 2-й хоккеист за 19 лет, выбранный в 7-м раунде с дебютом в НХЛ в год драфта

Нападающий «Колорадо» Никита Прищепов дебютировал в НХЛ в матче с «Нэшвиллом» (2:5). Россиянин был выбран седьмым с конца на драфте-2024 под общим 217-м номером. Прищепов стал всего лишь вторым игроком с 2005 года, выбранным в седьмом раунде и дебютировавшим в НХЛ в год драфта. Он стал первым игроком в истории «Колорадо», сыгравшим под №85.
Прищепов стал всего третьим игроком с драфта 2024 года, вышедшим на лёд в основе выбравшей его команды в официальных матчах. Кроме Прищепова, это были первый номер Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» и 13-й номер Джетт Лучанко из «Филадельфии»
Напомним, «Колорадо» заключил контракт новичка с нападающим Прищеповым в октябре 2024 года. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на три года. Сезон россиянин начал в АХЛ, где за «Колорадо Иглз» он провёл шесть матчей, в которых заработал четыре очка, сделав три голевые передачи и забросив одну шайбу.
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