Бывший голкипер КХЛ Эдди Паскуале подписал контракт с итальянским клубом

Бывший голкипер клубов КХЛ Эдди Паскуале подписал контракт с итальянским «Пустерталем», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, в июле 2024 года «Барыс» расторг контракт с 33-летним канадским голкипером по инициативе клуба с выплатой компенсации. Соглашение действовало до конца сезона-2024/2025.

В сезоне-2023/2024 Паскуале сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей с коэффициентом надёжности 3,12 при 90,4% отражённых бросков.

Всего в КХЛ Эдди Паскуале провёл 239 матчей, в которых одержал 110 побед с 92,2% отражённых бросков. Голкипер выступал за «Барыс», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив».