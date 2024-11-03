«Горяч и может забивать голы». Форвард «Вегаса» оценил игру Павла Дорофеева в сезоне

Нападающий «Вегаса» Томаш Гертл прокомментировал передачу на гол Павла Дорофеева в ворота «Юты» (4:3 ОТ). Этот ассист стал для чешского форварда 500-м очком в НХЛ. Россиянин забросил три шайбы в последних двух матчах.

«Я просто искал передачей Пава. Сейчас за его игрой весело наблюдать, он горяч и может забивать голы», — приводит слова Гертла пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету 24-летнего российского нападающего 10 очков в 12 матчах. Россиянин забросил семь шайб и отдал три результативные передачи. Всего в НХЛ на счету Дорофеева 78 матчей, в которых форвард набрал 42 очка — забросил 26 шайб и отдал 16 результативных передач.