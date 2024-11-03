«Горяч и может забивать голы». Форвард «Вегаса» оценил игру Павла Дорофеева в сезоне
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Нападающий «Вегаса» Томаш Гертл прокомментировал передачу на гол Павла Дорофеева в ворота «Юты» (4:3 ОТ). Этот ассист стал для чешского форварда 500-м очком в НХЛ. Россиянин забросил три шайбы в последних двух матчах.
«Я просто искал передачей Пава. Сейчас за его игрой весело наблюдать, он горяч и может забивать голы», — приводит слова Гертла пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету 24-летнего российского нападающего 10 очков в 12 матчах. Россиянин забросил семь шайб и отдал три результативные передачи. Всего в НХЛ на счету Дорофеева 78 матчей, в которых форвард набрал 42 очка — забросил 26 шайб и отдал 16 результативных передач.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Бьюгстад, Макбэйн) – 11:52 0:2 Коул (Кули) – 32:00 1:2 Дорофеев (Гертл, Хауден) – 35:06 2:2 Ханифин (Руа, Колесар) – 39:59 3:2 Карлссон (Ханифин) – 45:37 3:3 Керфут (Бьюгстад, Ламурё) – 53:10 4:3 Хауден (Ханифин, Стоун) – 62:15
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