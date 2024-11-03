Ротенберг: на сегодняшний день Грицюк — один из сильнейших хоккеистов в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об игре нападающего Арсения Грицюка и назвал форварда одним из сильнейших хоккеистов в КХЛ. В текущем сезоне на счету 23-летнего форварда 22 (8+14) очка в 22 матчах.

«На сегодняшний день Грицюк – один из сильнейших хоккеистов в лиге. Он потенциально один из сильнейших нападающих в России. С точки зрения будущего и сейчас. Как спортсмен он должен выиграть конкуренцию. Это же спорт. В спорте конкуренция – двигатель прогресса», – цитирует Ротенберга пресс-служба петербургского клуба.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.