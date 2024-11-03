Болельщики «Сент-Луиса» овациями встретили Крэйга Берюбе во время матча с «Торонто»

Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе удостоился стоячих оваций от болельщиков «Сент-Луиса» во время матча на домашней площадке «Блюз». На видеокубе показали специальный видеоролик, посвящённый работе Берюбе, который привёл «Сент-Луис» к чемпионству в Кубке Стэнли в 2019 году.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее Берюбе работал с «Сент-Луис Блюз», который под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2018/2019. Тренер покинул «блюзменов» в 2023 году. Ранее, с 2013 по 2015 год, Крэйг Берюбе возглавлял «Филадельфию Флайерз». В качестве игрока канадский специалист выступал за «Мэйпл Лифс» в сезоне-1991/1992.