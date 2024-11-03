Болельщики «Сент-Луиса» овациями встретили Крэйга Берюбе во время матча с «Торонто»
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Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе удостоился стоячих оваций от болельщиков «Сент-Луиса» во время матча на домашней площадке «Блюз». На видеокубе показали специальный видеоролик, посвящённый работе Берюбе, который привёл «Сент-Луис» к чемпионству в Кубке Стэнли в 2019 году.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Тимминс) – 05:25 1:1 Парэйко (Уокер, Сутер) – 23:29 2:1 Кайру – 28:08 3:1 Парэйко (Сутер, Холлоуэй) – 32:33 3:2 Лоренц (Кемпф, Маккейб) – 53:52 4:2 Бучневич (Парэйко) – 59:21
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ранее Берюбе работал с «Сент-Луис Блюз», который под его руководством стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2018/2019. Тренер покинул «блюзменов» в 2023 году. Ранее, с 2013 по 2015 год, Крэйг Берюбе возглавлял «Филадельфию Флайерз». В качестве игрока канадский специалист выступал за «Мэйпл Лифс» в сезоне-1991/1992.
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