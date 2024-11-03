Капитан «Филадельфии» высоко оценил игру вратаря Алексея Колосова в матче с «Бостоном»

Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье высоко оценил игру вратаря Алексея Колосова в матче с «Бостоном» (0:3). Белорусский голкипер вступил в игру в середине первого периода после травмы голкипера Самуэля Эрссона. Колосов пропустил две шайбы и отразил 20 бросков в своём втором матче в НХЛ.

«Колосов сделал несколько важных сейвов, он держал нас в игре. Соперник перебрасывал нас большую часть игры, и наш голкипер держал нас в игре, давал нам шанс на победу. Это именно то, что вы хотите видеть от своего вратаря», — цитирует Кутюрье пресс-служба клуба.

За два матча в НХЛ Колосов пропустил шесть шайб с 87% отражённых бросков.