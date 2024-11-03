Капитан «Филадельфии» высоко оценил игру вратаря Алексея Колосова в матче с «Бостоном»
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Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье высоко оценил игру вратаря Алексея Колосова в матче с «Бостоном» (0:3). Белорусский голкипер вступил в игру в середине первого периода после травмы голкипера Самуэля Эрссона. Колосов пропустил две шайбы и отразил 20 бросков в своём втором матче в НХЛ.
«Колосов сделал несколько важных сейвов, он держал нас в игре. Соперник перебрасывал нас большую часть игры, и наш голкипер держал нас в игре, давал нам шанс на победу. Это именно то, что вы хотите видеть от своего вратаря», — цитирует Кутюрье пресс-служба клуба.
За два матча в НХЛ Колосов пропустил шесть шайб с 87% отражённых бросков.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пойтрас (Линдхольм, Гики) – 13:28 0:2 Бразо (Маршан, Линдхольм) – 31:23 0:3 Маршан (Пастрняк) – 56:21
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