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«Мне понравилось, это очень весело». Кросби высказался об игре с Малкиным в одном звене

«Мне понравилось, это очень весело». Кросби высказался об игре с Малкиным в одном звене
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Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался об игре в одном звене с Евгением Малкиным. Последние три матча форварды проводят в одном звене с Рикардом Ракеллем. «Пингвинз» одержали две победы за эти три матча, а Кросби набрал 7 (4+3) очков.

«Это было очень весело. Прошло много времени с тех пор, как мы играли вместе в одном звене. Я думаю, в те ранние годы мы играли вместе гораздо чаще. Вы забываете, насколько он динамичен, очевидно, наблюдая за ним. Он отлично видит площадку и двигается с шайбой. Мне очень нравится вновь играть с ним в одном звене.

Играя с Ракеллем и Джено, мы создаём много голевых моментов. Они играют невероятно. Последние матчи мы играем гораздо лучше как команда и улучшили игру в обороне», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Кросби (Ракелль) – 15:57     2:0 Кросби (Летанг, Карлссон) – 38:40 (pp)     2:1 Дворак (Хейнеман, Слафковски) – 45:32     3:1 Лизотт (Эллер) – 59:15    
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