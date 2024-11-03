«Мне понравилось, это очень весело». Кросби высказался об игре с Малкиным в одном звене

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался об игре в одном звене с Евгением Малкиным. Последние три матча форварды проводят в одном звене с Рикардом Ракеллем. «Пингвинз» одержали две победы за эти три матча, а Кросби набрал 7 (4+3) очков.

«Это было очень весело. Прошло много времени с тех пор, как мы играли вместе в одном звене. Я думаю, в те ранние годы мы играли вместе гораздо чаще. Вы забываете, насколько он динамичен, очевидно, наблюдая за ним. Он отлично видит площадку и двигается с шайбой. Мне очень нравится вновь играть с ним в одном звене.

Играя с Ракеллем и Джено, мы создаём много голевых моментов. Они играют невероятно. Последние матчи мы играем гораздо лучше как команда и улучшили игру в обороне», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.