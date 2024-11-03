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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
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«Трактор» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Трактор» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 3 ноября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Встреча начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды встретились в полуфинале Кубка Гагарина, где ярославский клуб одержал победу в четырёх матчах.

В текущем сезоне команды возглавляют свои конференции. «Локомотив» набрал 40 очков в 23 матчах, «Трактор» — 34 очка в 22 встречах.

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