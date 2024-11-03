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Юрзинов-ст.: примеры Демидова и Мичкова показывают, что система СКА работает

Юрзинов-ст.: примеры Демидова и Мичкова показывают, что система СКА работает
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший заявил, что система СКА даёт результат в виде молодых талантов. Форвард СКА Иван Демидов был признан лучшим новичком КХЛ в октябре, а бывший нападающий петербургского клуба Матвей Мичков стал лучшим новичком месяца в НХЛ.

«В Санкт-Петербурге запущен конвейер по подготовке молодых, им уделяется особое внимание, идёт системная работа — и в СКА, и в «СКА-Неве», и в «СКА-1946».

Обратите внимание, что в НХЛ лучшим новичком октября стал Матвей Мичков. Ещё один талантливый нападающий, который в последние годы прошёл через Санкт-Петербург. Для меня успех Мичкова не сюрприз. Видел, как много с ним работали — и как много он сам работал. На СКА в прессе принято ворчать, но примеры Демидова и Мичкова показывают, что система работает», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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