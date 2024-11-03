Лидер «Айлендерс» Барзал выбыл из строя на срок до шести недель, Романов — на пару дней

Лидер «Айлендерс» Мэтью Барзал выбыл из строя на срок до шести недель, сообщает пресс-служба клуба. Также травмы в последних матчах получили защитники Адам Пелеч, Майк Райлли и Александр Романов. Пелеч также выбыл на срок до полутора месяцев, а Райлли и Романов вернутся в строй со дня на день.

Романов получил повреждение после жёсткого силового приёма нападающего «Нью-Джерси» Кёртиса Макдермида, после которого россиянин упал на лёд, потеряв шлем. На это российский защитник ответил серией хитов против игроков соперника — в итоге Александр выполнил пять силовых приёмов за матч, став лучшим игроком встречи по этому показателю. После матча Романов был внесён в список травмированных.