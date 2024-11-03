Главный тренер молодёжной сборной России рассказал о подготовке к Кубку Будущего

Главный тренер молодёжной сборной России (U20) Николай Воеводин рассказал о подготовке к турниру на «Кубок Будущего». Традиционный международный турнир пройдёт в Санкт-Петербурге в «Юбилейном» с 7 по 10 ноября.

— Есть игра, есть материал, посмотрим, что у нас не получилось в игре (двусторонка между юниорской и молодёжной сборными России на тренировочном сборе в Новогорске. – Прим. «Чемпионата»). Ребятам сказали, что нужно реализовывать моменты и ценить их. У нас был немного усечённый состав в силу некоторых причин. С завтрашнего дня он будет полный. К турниру в Питере 7 ноября мы подойдём в полной боевой готовности.

— Чувствуется, что у молодёжной сборной России очень хорошее поколение? Есть Мичков в НХЛ, Демидов здорово выглядит в КХЛ.

— Есть ещё Артамонов, Силаев из «Торпедо». Мы ребят из КХЛ даже не приглашали. Сейчас у нас ребята, которые играют в ВХЛ и в МХЛ на ведущих ролях. Поэтому поколение хорошее, надо только работать усиленно.

— Если была бы возможность сыграть на международном турнире – насколько это поколение было бы успешным?

— Я думаю, что не затерялись бы, это точно. Россия всегда находится на ведущих ролях. Быстро бы перестроились и показали свой хоккей.

— Сложно настраивать ребят в нынешней ситуации?

— Если они спортсмены, то должны сами настраиваться и показывать свой максимальный уровень. Кроме сборной, есть ещё и клубный уровень, который они должны поддерживать. КХЛ – вторая лига в мире, ей надо соответствовать. На ребят смотрят скауты, тренеры сборной, клубов. Мотивация существует, — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.