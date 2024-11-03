Главный тренер молодёжной сборной России (U20) Николай Воеводин рассказал, как матчи с Беларусью и Казахстаном развивают российских хоккеистов. Команды примут участие в международном турнире на «Кубок Будущего» с 7 по 10 ноября в Санкт-Петербурге.

— Как матчи с Беларусью и Казахстаном помогают ребятам развиваться?

— Беларусь и Казахстан – неплохие команды. Почувствовать свой уровень, показать себя. Все эти международные матчи накладывают свой отпечаток. Это не клубные игры, а другое. В КХЛ эти ребята не на ведущих ролях, а здесь в сборной нужно показать, что ты лидер и можешь повести за собой.

— Насколько сборные Беларуси и Казахстана конкурентоспособны?

— Мы примерно знаем их уровень, потому что постоянно играем. Просто не будет. У нас впереди три дня, потренируемся в полном составе.

— Какая у вас реакция на то, что Рябкину не дают шанса в московском «Динамо»?

— Это не ко мне вопрос.

— Но вы же видите его в сборной, хотя решение в клубе принимает тренер клуба…

— Я не могу всё видеть. У меня есть своя команда, есть своя сборная, которой занимаешься. Талантливый пацан. Надо немного собой ещё заняться, свои весом, так скажем. И всё пойдёт хорошо.

— А он лидер в этом поколении?

— Лидер.

— Вы его как-то делили со сборной U18?

— Нет. Он сейчас должен за ту сборную играть.

— Если он станет полегче – повысится результативность? Или он готовится ко взрослому хоккею, где много хитов?

— Надо окрепнуть, но лишний вес – это лишний вес. Он влияет на мышцы, связки, сухожилия, суставы. На позиции центрального нападающего нужно помогать в обороне. Выносливость нужна, а лишний вес её не даёт, — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.