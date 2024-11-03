Иван Рябкин отреагировал на информацию о своём переходе в американский клуб

Нападающий юниорской сборной России (U18) и системы московского «Динамо» Иван Рябкин прокомментировал информацию о переходе в клуб студенческой хоккейной лиги США (USHL) «Маскегон Ламберджекс». Ранее на официальном сайте клуба была опубликована информация о переходе россиянина из системы московского «Динамо».

— Что за история с американским клубом?

— Пока не могу вам ответить на этот вопрос, но это, похоже, сам клуб решил. Я ещё даже не думал об этом, — передаёт слова Рябкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».