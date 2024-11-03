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Форвард системы московского «Динамо» Рябкин: в прошлом сезоне я играл больше, чем в этом

Форвард системы московского «Динамо» Рябкин: в прошлом сезоне я играл больше, чем в этом
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Нападающий юниорской сборной России (U18) и системы московского «Динамо» Иван Рябкин рассказал об амбициях на старте сезона. Форвард начинал сезон в МХЛ.

— Не могли же в американском клубе просто так взять и сделать заявление? Кстати, расскажи о своих амбициях и реакции на старт сезона.
— Как говорят: «Плохая лошадка с галопа стартует». Разберёмся, посмотрим. Сейчас главная задача – выиграть турнир в Питере.

— Когда тебя перевели в команду МХЛ, то было ощущение, что ты должен доминировать, набирать по два-три очка за игру. Показалось, что ты отреагировал на перевод с обидой.
— А вы вот сейчас говорите про два-три очка за игру. Хорошо, посмотрите тот год, игровое время. Было 18 минут, а в этом году у меня 10-11 минут. Что скажете? В том сезоне я каким-то образом играл больше, чем в этом, — передаёт слова Рябкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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