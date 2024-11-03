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Рябкин отреагировал на слова главного тренера молодёжной сборной России о лишнем весе

Рябкин отреагировал на слова главного тренера молодёжной сборной России о лишнем весе
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Нападающий юниорской сборной России (U18) и системы московского «Динамо» Иван Рябкин отреагировал на слова главного тренера молодёжной сборной России о лишнем весе.

— Главный тренер молодёжной сборной России Николай Воеводин сказал, что у тебя есть проблемы с лишним весом. Ощущаешь их?
— У меня сейчас всё хорошо, всё замечательно. Я в хорошей форме и мне комфортно, — передаёт слова Рябкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

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