Терещенко: СКА не должен жалеть о том, что предоставил возможность Мичкову играть в НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что СКА не должен жалеть о том, что предоставил возможность нападающему Матвею Мичкову играть в НХЛ. В межсезонье петербургский клуб расторг действующий контракт с 19-летним форвардом и отпустил его играть в «Филадельфию».

«Жалеет ли СКА, что отпустил Мичкова? Он уехал в НХЛ. Чего жалеть? У СКА достаточно игроков высокого уровня. Упустил ли клуб актив? Мичков отправился в лучшую лигу мира. Все это обсуждают. На мой взгляд, всё наоборот. СКА предоставил ему возможность там выступать. СКА подписал отличных игроков. Тот же самый Демидов сейчас играет – очень перспективный хоккеист», — цитирует Терещенко «Спорт день за днём».

Мичков был признан лучшим новичком месяца в НХЛ. Нападающий забросил четыре шайбы и сделал пять голевых передач в первых 11 матчах в НХЛ.