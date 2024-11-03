Рябкин: на данный момент уровень хоккея в Северной Америке сильнее, чем у нас

Нападающий юниорской сборной России (U18) и системы московского «Динамо» Иван Рябкин оценил уровень хоккея в российских и североамериканских лигах.
— Насколько комфортно играть со взрослыми в ВХЛ?
— Я уже влился. В ВХЛ хороший уровень. Что-то похожее, просто в КХЛ более мастеровитые ребята. Приеду после сборной и посмотрим, на что способен.
— Насколько важно победить на Кубке Будущего?
— Конечно, важно побеждать. Интересно, там и другие наши ребята, более старшая сборная. Хочется у них выиграть и доказать, что мы не хуже.
— Ты этим летом в Северной Америке проходил подготовку. Была возможность сравнить местную лигу с МХЛ?
— Я катался с ребятами из АХЛ и с кем-то из НХЛ, поэтому сравнивать даже не с чем. Конечно, на данный момент уровень там сильнее, чем у нас.
— Полезно, что ты сейчас переключился с клубного уровня на сборную?
— Моя задача выходить и выигрывать. Я рад, что вызвали в сборную, это всегда приятно. Хочется завладеть хорошими эмоциями и дальше продолжать сезон.
— Был разговор, чтобы ты мог сыграть за молодёжную, а не юниорскую сборную?
— Это не ко мне вопрос. Я уже ездил в U20 в том сезоне.
— Приятно быть капитаном юниорской сборной России?
— Это добавляет ответственности. Вдохновляет идти вперёд, выигрывать, заводить команду, — передаёт слова Рябкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.