Рябкин: на данный момент уровень хоккея в Северной Америке сильнее, чем у нас

Нападающий юниорской сборной России (U18) и системы московского «Динамо» Иван Рябкин оценил уровень хоккея в российских и североамериканских лигах.

— Насколько комфортно играть со взрослыми в ВХЛ?

— Я уже влился. В ВХЛ хороший уровень. Что-то похожее, просто в КХЛ более мастеровитые ребята. Приеду после сборной и посмотрим, на что способен.

— Насколько важно победить на Кубке Будущего?

— Конечно, важно побеждать. Интересно, там и другие наши ребята, более старшая сборная. Хочется у них выиграть и доказать, что мы не хуже.

— Ты этим летом в Северной Америке проходил подготовку. Была возможность сравнить местную лигу с МХЛ?

— Я катался с ребятами из АХЛ и с кем-то из НХЛ, поэтому сравнивать даже не с чем. Конечно, на данный момент уровень там сильнее, чем у нас.

— Полезно, что ты сейчас переключился с клубного уровня на сборную?

— Моя задача выходить и выигрывать. Я рад, что вызвали в сборную, это всегда приятно. Хочется завладеть хорошими эмоциями и дальше продолжать сезон.

— Был разговор, чтобы ты мог сыграть за молодёжную, а не юниорскую сборную?

— Это не ко мне вопрос. Я уже ездил в U20 в том сезоне.

— Приятно быть капитаном юниорской сборной России?

— Это добавляет ответственности. Вдохновляет идти вперёд, выигрывать, заводить команду, — передаёт слова Рябкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.