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Максим Шалунов спровоцировал драку с Робинсоном после жёсткого силового приёма американца

Максим Шалунов спровоцировал драку с Робинсоном после жёсткого силового приёма американца
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Идёт первый период — счёт 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)    

В середине первого периода жёсткий силовой приём провёл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон на форварде «Локомотива» Артуре Каюмове. За партнёра по команде вступился Максим Шалунов, спровоцировавший драку с американским форвардом. Победу в бою одержал более опытный Робинсон. Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку, а Робинсон был дополнительно наказан двумя штрафными минутами за блокировку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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