Максим Шалунов спровоцировал драку с Робинсоном после жёсткого силового приёма американца

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Идёт первый период — счёт 2:0 в пользу гостей.
В середине первого периода жёсткий силовой приём провёл нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон на форварде «Локомотива» Артуре Каюмове. За партнёра по команде вступился Максим Шалунов, спровоцировавший драку с американским форвардом. Победу в бою одержал более опытный Робинсон. Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут за драку, а Робинсон был дополнительно наказан двумя штрафными минутами за блокировку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 ноября 2024
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