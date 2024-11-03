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Максим Шалунов стал 13-м игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб

Максим Шалунов стал 13-м игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Идёт первый период — счёт 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)    

Одну из шайб «Локомотива» забросил нападающий Максим Шалунов. Этот гол стал для форварда 200-м в КХЛ. Шалунов стал 13-м игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб. Среди игроков, рождённых с 01.01.1993, Шалунов является лучшим снайпером:

200 – Шалунов Максим
158 – Григоренко Михаил
155 – Прохоркин Николай
152 – Голышев Анатолий, Окулов Константин, Ткачёв Владимир А.

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