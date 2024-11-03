Максим Шалунов стал 13-м игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и ярославским «Локомотивом». Идёт первый период — счёт 2:1 в пользу гостей.

Одну из шайб «Локомотива» забросил нападающий Максим Шалунов. Этот гол стал для форварда 200-м в КХЛ. Шалунов стал 13-м игроком в истории КХЛ, забросившим 200 шайб. Среди игроков, рождённых с 01.01.1993, Шалунов является лучшим снайпером:

200 – Шалунов Максим

158 – Григоренко Михаил

155 – Прохоркин Николай

152 – Голышев Анатолий, Окулов Константин, Ткачёв Владимир А.