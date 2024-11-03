Иван Рябкин рассказал, не жалеет ли о подписании контракта с московским «Динамо»

Нападающий юниорской сборной России (U18) и системы московского «Динамо» Иван Рябкин заявил, что мечтает играть в НХЛ, и рассказал, не жалеет ли о подписании контракта с бело-голубыми в прошедшее межсезонье.

— Нет опасений, что любой матч может повлиять на будущий драфт? И насколько важна позиция на драфте НХЛ?

— Играть в НХЛ – это моя мечта. У любого спросите, кто играет в России. Все стремятся играть в НХЛ. Конечно, хотелось бы высоко задрафтоваться и в будущем рассматривать этот вариант.

— На кого из центральных нападающих НХЛ по манере игры ты хочешь быть похож?

— Их много. Маккиннон, например. Кросби нравится, он легенда. У каждого есть свои сильные качества.

— Летом ты подписал трёхлетний контракт с московским «Динамо». Сейчас не жалеешь об этом?

— Поживём – увидим (смеётся). Сейчас ничего не могу сказать. Повторюсь, моя задача выходить и играть в хоккей, — передаёт слова Рябкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.