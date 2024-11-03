Заслуженный тренер России: надеюсь, у Олега Знарка получится помочь Матвею Мичкову

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что скаут «Филадельфии» по Европе и бывший главный тренер российской сборной Олег Знарок должен помочь нападающему Матвею Мичкову адаптироваться и раскрыть свои сильные стороны.

«У Мичкова есть хорошие друзья и наставники в «Филадельфии». Из наших ребят могу там в этом плане выделить вратаря Ивана Федотова, защитника Егора Замулу и скаута по Европе Олега Знарка. Последний, на мой взгляд, должен иметь достаточно большое влияние на Мичкова. Надеюсь, что у него получится помочь Матвею», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Мичков был признан лучшим новичком месяца в НХЛ. Нападающий забросил четыре шайбы и сделал пять голевых передач в первых 11 матчах в НХЛ.