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Дерек Барак: «Витязю» надо попасть в плей-офф, и можно будет замахнуться на чемпионство

Дерек Барак: «Витязю» надо попасть в плей-офф, и можно будет замахнуться на чемпионство
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Лучший снайпер КХЛ на данный момент, американский нападающий «Витязя» Дерек Барак заявил, что пока не думает о новом контракте, а сконцентрирован на выступлении за подмосковный клуб, с которым хочет стать обладателем Кубка Гагарина.

«Мне сейчас всё нравится, сейчас я сконцентрирован на сезоне, потом мы с агентом поговорим и обсудим ситуацию. Когда ты играешь хорошо, то предложения будут. Сейчас мне надо помогать команде набирать очки и попасть в плей-офф, а там уже можно будет замахнуться и на чемпионство. Все остальные вопросы буду решать летом», — цитирует Барака ТАСС.

На счету 29-летнего Барака 13 шайб. Контракт нападающего с подмосковным клубом истечёт по окончании текущего сезона.

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