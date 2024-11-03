«Локомотив» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Трактор» в гостях
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Локомотив» одержал победу со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4) 0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4) 1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5) 1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5) 2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5) 2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5) 3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5) 3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)
В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Артём Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров. За «Локомотив» забили Александр Радулов, оформивший дубль, Максим Шалунов, Павел Красковский и Степан Никулин.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.
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