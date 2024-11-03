Терещенко объяснил, благодаря кому выросла результативность Овечкина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о значимости нападающего Алексея Протаса для «Вашингтона».

«Я уже говорил, что «Вашингтону» и Овечкину нужен сильный центральный нападающий. Вот сейчас такой появился, сразу пошла игра и результаты. Протас — габаритный, мощный парень. Играя с Сашей, который отдаёт и забивает, он и сам раскрывается. Недаром тренер хвалит Овечкина, причём как за игру в атаке, так и в обороне. Однозначно «Вашингтон» изменился по сравнению с прошлым сезоном. Видно, как они прессингуют, подкатываются с клюшками, везде успевают. Да, есть шероховатости, но без них никуда. Самое главное — команда здорово играет, выполняет требования штаба, в том числе и Саша», — приводит слова Терещенко «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, Протас играет в одном звене с Александром Овечкиным. За 10 матчей Овечкин уже заработал 13 очков. Результативность форварда увеличилась в последних двух матчах, в них он набрал по три (1+2) очка.