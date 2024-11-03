«Барыс» обыграл «Нефтехимик», у нижнекамцев третье поражение подряд

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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Барыс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в буллитной серии.

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В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий и Батырлан Муратов. За «Нефтехимик» забил Вячеслав Лещенко.

Это третья победа казахстанской команды за последние четыре матча. 17 и 18 октября в клубе произошли серьёзные кадровые перестановки. Место главного тренера занял Галым Мамбеталиев, а генеральным директором стал Нурлан Оразбаев.

«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 24 матча. «Барыс» располагается на 11-й строчке, заработав 13 очков после 21 игры.