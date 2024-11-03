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Барыс — Нефтехимик, результат матча 3 ноября 2024, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Барыс» обыграл «Нефтехимик», у нижнекамцев третье поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане. «Барыс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в буллитной серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Лещенко (Барбер, Митякин) – 18:35 (5x4)     1:1 Савицкий (Камалов, Муратов) – 29:44 (5x4)     2:1 Муратов – 65:00    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В составе «Барыса» заброшенными шайбами отметились Кирилл Савицкий и Батырлан Муратов. За «Нефтехимик» забил Вячеслав Лещенко.

Это третья победа казахстанской команды за последние четыре матча. 17 и 18 октября в клубе произошли серьёзные кадровые перестановки. Место главного тренера занял Галым Мамбеталиев, а генеральным директором стал Нурлан Оразбаев.

«Нефтехимик» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 24 матча. «Барыс» располагается на 11-й строчке, заработав 13 очков после 21 игры.

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