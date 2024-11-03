«Шайба не шла в ворота». Защитник «Трактора» Карпухин — о поражении от «Локомотива»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 3:5.

— Пару слов о прошедшей игре. Основные причины поражения?

— В целом хорошая игра. Мы много доминировали, но пропустили два гола в меньшинстве. Думаю, в равных составах мы выглядели сегодня лучше. Будем надеяться, что в следующий раз удача будет на нашей стороне.

— Реализация сегодня — краеугольный камень?

— Такое бывает. Мы создали много моментов, но также много не забили. Вратарь соперника хорошо сыграл. Сложно сказать, что именно не получалось, просто шайба не шла в ворота.

— «Локомотив» – лидер Западной конференции. На что обращали особое внимание?

— Мы знали, что это сильный соперник, у них больше всего набранных очков в этом сезоне. Ещё по плей-офф помним, какая это команда: системная, структурная и обученная. Каждый выполняет свою функцию. К сожалению, сегодня мы не набрали очков.

— Впереди небольшая пауза и выезд на Дальний Восток. Насколько она нужна сейчас команде, чтобы восстановиться?

— Октябрь выдался тяжёлым. Мы провели 13 игр в бешеном графике. Сейчас у нас будут выходные, чтобы немного выдохнуть и зарядиться энергией. Далее мы поедем на Дальний Восток. Это непростой выезд. Одни из самых тяжёлых матчей, — сказал Карпухин в интервью «Чемпионату».