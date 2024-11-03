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«Шайба не шла в ворота». Защитник «Трактора» Карпухин — о поражении от «Локомотива»

«Шайба не шла в ворота». Защитник «Трактора» Карпухин — о поражении от «Локомотива»
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин высказался о поражении от «Локомотива» со счётом 3:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    

— Пару слов о прошедшей игре. Основные причины поражения?
— В целом хорошая игра. Мы много доминировали, но пропустили два гола в меньшинстве. Думаю, в равных составах мы выглядели сегодня лучше. Будем надеяться, что в следующий раз удача будет на нашей стороне.

— Реализация сегодня — краеугольный камень?
— Такое бывает. Мы создали много моментов, но также много не забили. Вратарь соперника хорошо сыграл. Сложно сказать, что именно не получалось, просто шайба не шла в ворота.

— «Локомотив» – лидер Западной конференции. На что обращали особое внимание?
— Мы знали, что это сильный соперник, у них больше всего набранных очков в этом сезоне. Ещё по плей-офф помним, какая это команда: системная, структурная и обученная. Каждый выполняет свою функцию. К сожалению, сегодня мы не набрали очков.

— Впереди небольшая пауза и выезд на Дальний Восток. Насколько она нужна сейчас команде, чтобы восстановиться?
— Октябрь выдался тяжёлым. Мы провели 13 игр в бешеном графике. Сейчас у нас будут выходные, чтобы немного выдохнуть и зарядиться энергией. Далее мы поедем на Дальний Восток. Это непростой выезд. Одни из самых тяжёлых матчей, — сказал Карпухин в интервью «Чемпионату».

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