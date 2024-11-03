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Карпухин — о драке Шалунова и Робинсона: Бадди — молодец, завёл команду

Карпухин — о драке Шалунова и Робинсона: Бадди — молодец, завёл команду
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал драку в матче с «Локомотивом» (3:5) между Максимом Шалуновым и Чарльзом Робинсоном.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

— Драка Бадди придала заряд команде?
— Конечно, он большой молодец. Завёл команду, прибавил эмоций, и благодаря им мы забили гол. Это был важный момент в сегодняшнем матче. Когда проигрываешь 0:2, эта дизмораль встряхивает команду, — сказал Карпухин в интервью «Чемпионату».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.

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