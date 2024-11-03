Карпухин — о драке Шалунова и Робинсона: Бадди — молодец, завёл команду

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал драку в матче с «Локомотивом» (3:5) между Максимом Шалуновым и Чарльзом Робинсоном.

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— Драка Бадди придала заряд команде?

— Конечно, он большой молодец. Завёл команду, прибавил эмоций, и благодаря им мы забили гол. Это был важный момент в сегодняшнем матче. Когда проигрываешь 0:2, эта дизмораль встряхивает команду, — сказал Карпухин в интервью «Чемпионату».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.