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Главный тренер «Трактора»: сегодня мы увидели, почему «Локомотив» — лучшая команда в лиге

Главный тренер «Трактора»: сегодня мы увидели, почему «Локомотив» — лучшая команда в лиге
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом», в котором челябинцы уступили 3:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    

«Сегодня мы увидели, почему «Локомотив» является лучшей командой в лиге. И «Локомотив» — это та команда, которая может побеждать в любых ситуациях. На мой взгляд, у них сегодня было много возможностей, чтобы эту победу забрать, чем «Локомотив» и воспользовался. Соперник знает, как побеждать в таких плотных матчах. Говоря о нашей игре, хочу сказать, что «Трактор» сегодня провёл в целом сильную игру, но были допущены ошибки, которых можно было избежать. Сегодня был такой матч, моменты из которого можно разбирать и учиться на них. Каждый эпизод, каждая комбинация, каждая смена идёт в счёт в таких матчах. Для болельщиков, на мой взгляд, сегодня была яркая игра», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Напомним, «Трактор» и «Локомотив» занимают первые места в турнирных таблицах конференций КХЛ. Для ярославской команды эта победа восьмая подряд. У челябинцев это второе поражение в восьми последних встречах.

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