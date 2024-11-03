Главный тренер «Трактора»: сегодня мы увидели, почему «Локомотив» — лучшая команда в лиге

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом», в котором челябинцы уступили 3:5.

«Сегодня мы увидели, почему «Локомотив» является лучшей командой в лиге. И «Локомотив» — это та команда, которая может побеждать в любых ситуациях. На мой взгляд, у них сегодня было много возможностей, чтобы эту победу забрать, чем «Локомотив» и воспользовался. Соперник знает, как побеждать в таких плотных матчах. Говоря о нашей игре, хочу сказать, что «Трактор» сегодня провёл в целом сильную игру, но были допущены ошибки, которых можно было избежать. Сегодня был такой матч, моменты из которого можно разбирать и учиться на них. Каждый эпизод, каждая комбинация, каждая смена идёт в счёт в таких матчах. Для болельщиков, на мой взгляд, сегодня была яркая игра», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

Напомним, «Трактор» и «Локомотив» занимают первые места в турнирных таблицах конференций КХЛ. Для ярославской команды эта победа восьмая подряд. У челябинцев это второе поражение в восьми последних встречах.