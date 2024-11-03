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«Каждый матч — возможность задать себе вопрос». Бенуа Гру — о работе в «Тракторе»

«Каждый матч — возможность задать себе вопрос». Бенуа Гру — о работе в «Тракторе»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, как ощущает себя после 100 дней работы в челябинской команде. 3 ноября «Трактор» уступил «Локомотиву» со счётом 3:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    

«За эти 100 дней мы сделали много хорошего. Я как тренер стал разбираться лучше в лиге и знаю лучше нашу команду. Но даже если вернуться к сегодняшней игре, знаете, такие матчи против хороших соперников – это возможность задать себе вопрос, как стать лучше в таких играх. Помимо этого, есть возможность оценить наших ребят, их действия, как в командном плане, так и индивидуально. Сегодня наблюдал, что наши некоторые игроки выросли. Другие немного просели. Возможно, это было связано со стилем «Локомотива», с их плотным хоккеем. При этом из таких тяжёлых матчей можно вынести много хорошего, можно многому научиться. Как тренеру для меня это интересно. Каждый матч — возможность задать себе вопрос: как нам стать лучше? Может, этот игрок лучше? Этот игрок сейчас в стадии стагнации? Для этого игрока такой уровень — это слишком сложно? Сегодняшний матч — хороший урок для всех нас», — приводит слова Гру пресс-служба «Трактора».

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.

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