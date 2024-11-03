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«Мы постоянно работали на предельных мощностях». Никитин — о победе «Локо» над «Трактором»

«Мы постоянно работали на предельных мощностях». Никитин — о победе «Локо» над «Трактором»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе над «Трактором» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    

Борис Михайлов всегда говорил: «Мало хотеть, нужно мочь». Такая есть пословица. Сегодня против нас была команда, которая за это наказывала. Когда мы делали вещи на команду, то она и была, эта командная игра. Довольны победой. Матч уровня плей-офф. Сопернику благодарность за квалификацию. Мы постоянно работали на предельных мощностях. Ребята молодчики.

— У вас достаточно непростой выезд. Он сложился хорошо – восемь побед подряд. Как не перегореть, чтобы и дальше серия увеличивалась?
— Рецепт простой. Все – профессиональные спортсмены. Для каждого следующая игра — это точка, к которой нужно идти. Если ты на неё ориентируешься и к следующей игре готовишься, то проще не перегореть и не перегрузиться. Мы понимаем всё, мы живые люди, но нужно эту ситуацию использовать во благо, сохранять мотивацию, — приводит слова Никитина пресс-служба «Трактора».

Для ярославской команды эта победа восьмая подряд. У челябинцев это второе поражение в восьми последних встречах.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.

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