«Мы постоянно работали на предельных мощностях». Никитин — о победе «Локо» над «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе над «Трактором» (5:3).

— Борис Михайлов всегда говорил: «Мало хотеть, нужно мочь». Такая есть пословица. Сегодня против нас была команда, которая за это наказывала. Когда мы делали вещи на команду, то она и была, эта командная игра. Довольны победой. Матч уровня плей-офф. Сопернику благодарность за квалификацию. Мы постоянно работали на предельных мощностях. Ребята молодчики.

— У вас достаточно непростой выезд. Он сложился хорошо – восемь побед подряд. Как не перегореть, чтобы и дальше серия увеличивалась?

— Рецепт простой. Все – профессиональные спортсмены. Для каждого следующая игра — это точка, к которой нужно идти. Если ты на неё ориентируешься и к следующей игре готовишься, то проще не перегореть и не перегрузиться. Мы понимаем всё, мы живые люди, но нужно эту ситуацию использовать во благо, сохранять мотивацию, — приводит слова Никитина пресс-служба «Трактора».

Для ярославской команды эта победа восьмая подряд. У челябинцев это второе поражение в восьми последних встречах.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 34 очка за 23 матча. «Локомотив» располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 42 очка после 24 игр.