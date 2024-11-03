«Создали примерно одинаковое количество моментов». Леонтьев — о поражении «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче с «Барысом», где нижнекамцы уступили со счётом 1:2 в буллитной серии.

«Довольно нервная концовка. Если по игре, то создали примерно одинаковое количество моментов, было равное количество блоков. И кулачный поединок вышел равным. Всё было примерно поровну. Могли в овертайме в большинстве забить. Можно сказать, качельный хоккей был. А на буллитах соперник оказался чуть мастеровитее. Зарабатываем балл, готовимся дальше», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, для «Барыса» это третья победа в четырёх последних матчах. «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд.