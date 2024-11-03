«Торонто» — худший клуб в НХЛ по реализации большинства

Канадский клуб «Торонто Мэйпл Лифс» на данный момент занимает 32-е место в НХЛ по реализации большинства — 7,8%. Главный тренер команды Крэйг Берюбе объяснил, почему возникла проблема с большинством.

«Мы недостаточно забрасываем шайбы в ворота. Мы играем в большинстве. Нам нужно больше бросать. Нам нужно набрасывать на ворота и создавать возможности у ворот при неудачных розыгрышах. Но мы этого не делаем. Сейчас в большинстве нет привычки бросать», — приводит слова Берюбе Sportsnet.

В 12 прошедших матчах у «Торонто» получилось реализовать только три большинства из 38. Всего с начала сезона-2024/2025 в НХЛ команда смогла набрать 13 очков в 12 встречах. Она находится на седьмом месте Восточной конференции НХЛ.