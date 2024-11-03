Вратарь «Филадельфии» Эрссон получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном»

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Самуэль Эрссон досрочно завершил матч с «Бостон Брюинз» за 12 минут до конца первого периода. Вместо него в воротах сыграл Алексей Колосов, запасным голкипером остался Иван Федотов. «Филадельфия» уступила «Бостону» со счётом 0:3. Позже стало известно, что у Эрссона травма нижней части тела, об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Я думаю, он боролся. Это очень неподходящее место, в которое мы его выпустили сыграть… Я думаю, мы играли жёстко, но не думал, что там вообще будут проблемы. В его игре есть некая индивидуальность. Он боролся», — сказал тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

В сообщении на официальном сайте лиги также предположили, что 22-летний Колосов сможет играть чаще, поскольку ранее главный тренер команды Торторелла назвал Алексея вторым вратарём после Эрссона.