Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Филадельфии» Эрссон получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном»

Вратарь «Филадельфии» Эрссон получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Самуэль Эрссон досрочно завершил матч с «Бостон Брюинз» за 12 минут до конца первого периода. Вместо него в воротах сыграл Алексей Колосов, запасным голкипером остался Иван Федотов. «Филадельфия» уступила «Бостону» со счётом 0:3. Позже стало известно, что у Эрссона травма нижней части тела, об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пойтрас (Линдхольм, Гики) – 13:28     0:2 Бразо (Маршан, Линдхольм) – 31:23     0:3 Маршан (Пастрняк) – 56:21    

«Я думаю, он боролся. Это очень неподходящее место, в которое мы его выпустили сыграть… Я думаю, мы играли жёстко, но не думал, что там вообще будут проблемы. В его игре есть некая индивидуальность. Он боролся», — сказал тренер «Филадельфии» Джон Торторелла.

В сообщении на официальном сайте лиги также предположили, что 22-летний Колосов сможет играть чаще, поскольку ранее главный тренер команды Торторелла назвал Алексея вторым вратарём после Эрссона.

Материалы по теме
Вратарь Иван Федотов был срочно вызван на матч «Филадельфия» — «Бостон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android