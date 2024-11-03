Колосов рассказал о впечатлениях после матча с «Бостоном», где он сыграл вместо Эрссона

Белорусский голкипер Алексей Колосов рассказал, как ощущал себя в воротах «Филадельфии Флайерз» во время матча с «Бостоном», в котором команда из Филадельфии уступила со счётом 0:3.

«Это всегда придаёт тебе уверенности, когда ты делаешь сейвы, и это помогает, когда ты вступаешь в игру. Чувствую себя намного лучше, стал больше понимать игру, поэтому чувствовал себя намного лучше в матче», — приводит слова Колосова сайт НХЛ.

Напомним, белорусский вратарь недавно был вызван из Американской хоккейной лиги в основную команду. Он провёл свой дебютный матч в НХЛ с «Монреалем», а во время встречи с «Бостоном» экстренно вышел на замену из-за травмы основного вратаря Самуэля Эрссона.