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Колосов рассказал о впечатлениях после матча с «Бостоном», где он сыграл вместо Эрссона

Колосов рассказал о впечатлениях после матча с «Бостоном», где он сыграл вместо Эрссона
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Белорусский голкипер Алексей Колосов рассказал, как ощущал себя в воротах «Филадельфии Флайерз» во время матча с «Бостоном», в котором команда из Филадельфии уступила со счётом 0:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пойтрас (Линдхольм, Гики) – 13:28     0:2 Бразо (Маршан, Линдхольм) – 31:23     0:3 Маршан (Пастрняк) – 56:21    

«Это всегда придаёт тебе уверенности, когда ты делаешь сейвы, и это помогает, когда ты вступаешь в игру. Чувствую себя намного лучше, стал больше понимать игру, поэтому чувствовал себя намного лучше в матче», — приводит слова Колосова сайт НХЛ.

Напомним, белорусский вратарь недавно был вызван из Американской хоккейной лиги в основную команду. Он провёл свой дебютный матч в НХЛ с «Монреалем», а во время встречи с «Бостоном» экстренно вышел на замену из-за травмы основного вратаря Самуэля Эрссона.

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