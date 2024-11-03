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«Вершина хоккея». Spittin' Chicklets отреагировал на драку в матче «Барыс» — «Нефтехимик»

«Вершина хоккея». Spittin' Chicklets отреагировал на драку в матче «Барыс» — «Нефтехимик»
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В социальных сетях американского хоккейного подкаста Spittin' Chicklets появилось видео драки Алихана Асетова и Владислава Леонтьева в матче КХЛ «Барыс» — «Нефтехимик», который состоялся 3 ноября. Казахстанцы обыграли нижнекамцев со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 1
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Лещенко (Барбер, Митякин) – 18:35 (5x4)     1:1 Савицкий (Камалов, Муратов) – 29:44 (5x4)     2:1 Муратов – 65:00    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Пожать друг другу руки после драки — это вершина хоккея», — написала пресс-служба Spittin' Chicklets под своим постом в соцсетях.

Видео на момент написания новости собрало уже более 5 тыс. реакций, а в комментариях пользователи отмечают, что хоккей — это спорт для настоящих джентльменов.

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