Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В СКА к нему были те же претензии». Терещенко — о критике Мичкова Тортореллой

«В СКА к нему были те же претензии». Терещенко — о критике Мичкова Тортореллой
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал, что претензии к Матвею Мичкову в «Филадельфии Флайерз» схожи с теми, что были к нему в СКА.

– Лучший новичок октября. Рады за 19-летнего игрока?
– Рад, конечно. Только высказывания главного тренера «Филадельфии» Тортореллы были не очень приятны. Надеюсь, что Матвей всё понимает.

– С чем связано данное высказывание главного тренера «Филадельфии»?
– Не очень приятно, но кто знает? Это только главный тренер знает, но если он говорит о том, что Матвей недорабатывает, то это уже вопрос к нему. Здесь, в СКА, к нему были те же самые претензии. Надеюсь, он сейчас задумается о том, что происходит, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

Мичков дебютировал в НХЛ в сезоне-2024/2025, прошлый сезон он провёл в «Сочи». Сейчас на счету россиянина девять очков в 12 матчах за «Филадельфию».

Материалы по теме
Тренер «Филадельфии» Торторелла подробно рассказал о проблемных моментах в игре Мичкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android