«В СКА к нему были те же претензии». Терещенко — о критике Мичкова Тортореллой

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал, что претензии к Матвею Мичкову в «Филадельфии Флайерз» схожи с теми, что были к нему в СКА.

– Лучший новичок октября. Рады за 19-летнего игрока?

– Рад, конечно. Только высказывания главного тренера «Филадельфии» Тортореллы были не очень приятны. Надеюсь, что Матвей всё понимает.

– С чем связано данное высказывание главного тренера «Филадельфии»?

– Не очень приятно, но кто знает? Это только главный тренер знает, но если он говорит о том, что Матвей недорабатывает, то это уже вопрос к нему. Здесь, в СКА, к нему были те же самые претензии. Надеюсь, он сейчас задумается о том, что происходит, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».

Мичков дебютировал в НХЛ в сезоне-2024/2025, прошлый сезон он провёл в «Сочи». Сейчас на счету россиянина девять очков в 12 матчах за «Филадельфию».