Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Локомотива» Гернат ответил, как изменился «Трактор» с приходом Гру

Защитник «Локомотива» Гернат ответил, как изменился «Трактор» с приходом Гру
Комментарии

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался о тренере «Трактора» Бенуа Гру. 3 ноября ярославская команда обыграла челябинцев (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    

– В этом сезоне «Трактор» возглавил североамериканский тренер. Игра команды после этого изменилась?
– Да, команда стала показывать более физический, быстрый хоккей. Хотя больше внимания мы обращаем на свою игру. Если мы будем готовы на сто процентов, то можем обыграть любого соперника, — приводит слова Герната «РБ Спорт».

Напомним, 3 ноября ровно сто дней с момента, как Бенуа Гру начал руководить челябинской командой. Он сменил на этом посту Алексея Заварухина, вместе с котором «Трактор» дошёл до полуфинала плей-офф КХЛ.

Материалы по теме
«Каждый матч — возможность задать себе вопрос». Бенуа Гру — о работе в «Тракторе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android