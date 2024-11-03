Защитник «Локомотива» Гернат ответил, как изменился «Трактор» с приходом Гру

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался о тренере «Трактора» Бенуа Гру. 3 ноября ярославская команда обыграла челябинцев (5:3).

– В этом сезоне «Трактор» возглавил североамериканский тренер. Игра команды после этого изменилась?

– Да, команда стала показывать более физический, быстрый хоккей. Хотя больше внимания мы обращаем на свою игру. Если мы будем готовы на сто процентов, то можем обыграть любого соперника, — приводит слова Герната «РБ Спорт».

Напомним, 3 ноября ровно сто дней с момента, как Бенуа Гру начал руководить челябинской командой. Он сменил на этом посту Алексея Заварухина, вместе с котором «Трактор» дошёл до полуфинала плей-офф КХЛ.