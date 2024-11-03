Защитник «Локомотива» Гернат ответил, как изменился «Трактор» с приходом Гру
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Защитник «Локомотива» Мартин Гернат высказался о тренере «Трактора» Бенуа Гру. 3 ноября ярославская команда обыграла челябинцев (5:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4) 0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4) 1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5) 1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5) 2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5) 2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5) 3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5) 3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)
– В этом сезоне «Трактор» возглавил североамериканский тренер. Игра команды после этого изменилась?
– Да, команда стала показывать более физический, быстрый хоккей. Хотя больше внимания мы обращаем на свою игру. Если мы будем готовы на сто процентов, то можем обыграть любого соперника, — приводит слова Герната «РБ Спорт».
Напомним, 3 ноября ровно сто дней с момента, как Бенуа Гру начал руководить челябинской командой. Он сменил на этом посту Алексея Заварухина, вместе с котором «Трактор» дошёл до полуфинала плей-офф КХЛ.
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