Женская сборная Казахстана завоевала бронзу чемпионата Азии по хоккею

Женская сборная Казахстана по хоккею стала бронзовым призёром чемпионата Азии. Команда обыграла сборную Кореи со счётом 5:4 Б в матче за третье место.

Счёт открыла Мунира Саяхаткызы. Также отметились Дильназ Саяхаткызы, Александра Шегай и Дария Молдабай. Игра в основное время завершилась со счётом 4:4, в овертайме победитель тоже не был определён. Решающий буллит забросила Анастасия Оразбаева.

Женский чемпионат Азии по хоккею стартовал 31 октября в Пекине (Китай). В игре за первое место встретятся хоккеистки японской и китайской сборных, которым казахстанские и корейские игроки ранее уступили. Матч состоится 4 ноября.