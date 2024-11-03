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Женская сборная Казахстана завоевала бронзу чемпионата Азии по хоккею

Женская сборная Казахстана завоевала бронзу чемпионата Азии по хоккею
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Женская сборная Казахстана по хоккею стала бронзовым призёром чемпионата Азии. Команда обыграла сборную Кореи со счётом 5:4 Б в матче за третье место.

Счёт открыла Мунира Саяхаткызы. Также отметились Дильназ Саяхаткызы, Александра Шегай и Дария Молдабай. Игра в основное время завершилась со счётом 4:4, в овертайме победитель тоже не был определён. Решающий буллит забросила Анастасия Оразбаева.

Женский чемпионат Азии по хоккею стартовал 31 октября в Пекине (Китай). В игре за первое место встретятся хоккеистки японской и китайской сборных, которым казахстанские и корейские игроки ранее уступили. Матч состоится 4 ноября.

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