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Леонид Вайсфельд назвал трёх лучших тренеров в КХЛ

Леонид Вайсфельд назвал трёх лучших тренеров в КХЛ
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Известный функционер, советский хоккейный судья Леонид Вайсфельд назвал трёх тренеров, которых, по его мнению, можно считать лучшими в КХЛ.

«Мне лично нравится такой системный тренер, как Игорь Никитин. Да, «Локомотив» критикуют за скучную, неинтересную игру, и я тоже скажу, что она не очень зрелищная, но для меня самое главное – это результат.

Второй? Бенуа Гру. Его «Трактор» показывает очень зрелищный хоккей. Тут, возможно, и звёзды сошлись, но Гру удалось максимально использовать сильные качества игроков «Трактора».

Третий? Андрей Козырев. Он работает вообще не как все. У него какой-то свой подход. Мне очень нравится наблюдать за «Северсталью», — приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днём».

Отметим, что 3 ноября ровно 100 дней с момента, как Бенуа Гру стал главным тренером «Трактора».

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