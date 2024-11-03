Леонид Вайсфельд назвал трёх лучших тренеров в КХЛ

Известный функционер, советский хоккейный судья Леонид Вайсфельд назвал трёх тренеров, которых, по его мнению, можно считать лучшими в КХЛ.

«Мне лично нравится такой системный тренер, как Игорь Никитин. Да, «Локомотив» критикуют за скучную, неинтересную игру, и я тоже скажу, что она не очень зрелищная, но для меня самое главное – это результат.

Второй? Бенуа Гру. Его «Трактор» показывает очень зрелищный хоккей. Тут, возможно, и звёзды сошлись, но Гру удалось максимально использовать сильные качества игроков «Трактора».

Третий? Андрей Козырев. Он работает вообще не как все. У него какой-то свой подход. Мне очень нравится наблюдать за «Северсталью», — приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днём».

Отметим, что 3 ноября ровно 100 дней с момента, как Бенуа Гру стал главным тренером «Трактора».