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Артемий Панарин набрал 798-е очко в НХЛ, забив Сорокину в матче с «Айлендерс»

Артемий Панарин набрал 798-е очко в НХЛ, забив Сорокину в матче с «Айлендерс»
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Российский хоккеист, играющий в «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин набрал своё 798-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забив российскому голкиперу Илье Сорокину в матче с «Айлендерс». Матч в эти минуты проходит в Нью-Йорке. «Нью-Йорк Рейнджерс» выигрывает со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:44 (sh)     2:0 Трочек (Смит) – 21:21     2:1 Сизикас (Энгвалль, Хольмстрём) – 24:38     3:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 31:04 (pp)     3:2 Нельсон (Палмьери, Ли) – 39:52     4:2 Шнайдер – 45:19    

Панарин поразил ворота соперника на 32-й минуте матча, сделав счёт 3:1. Ассистировали ему Мика Зибанеджад и Адам Фокс.

Напомним, Панарин в текущем сезоне заработал 17 очков в 11 матчах. 2 ноября его признали третьей звездой лиги, его обогнал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

В первых 10 играх Артемий забросил семь шайб — это четвёртый результат в истории его клуба за последние 20 лет.

Для россиянина это шестой сезон в этом североамериканском клубе. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/2016.

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