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«Рейнджерс» одержали уверенную победу над «Айлендерс», у Панарина дубль

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Рейнджерс» одержал победу со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

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В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Брок Нельсон. За «Рейнджерс» забили Крис Крайдер, Винсент Трочек, Артемий Панарин, оформивший дубль, и Адам Эдстрём.

В воротах «Айлендерс» сыграл российский голкипер Илья Сорокин. У «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин.

«Айлендерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 10 очков за 12 матчей. «Рейнджерс» располагаются на второй строчке, заработав 17 очков после 11 игр.