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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс, результата матча 3 ноября 2024, 5:2, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» одержали уверенную победу над «Айлендерс», у Панарина дубль
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. «Рейнджерс» одержал победу со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:44 (sh)     2:0 Трочек (Смит) – 21:21     2:1 Сизикас (Энгвалль, Хольмстрём) – 24:38     3:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 31:04 (pp)     3:2 Нельсон (Палмьери, Ли) – 39:52     4:2 Эдстрём (Шнайдер, Джонс) – 45:18     5:2 Панарин (Труба, Зибанеджад) – 56:37    

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Брок Нельсон. За «Рейнджерс» забили Крис Крайдер, Винсент Трочек, Артемий Панарин, оформивший дубль, и Адам Эдстрём.

В воротах «Айлендерс» сыграл российский голкипер Илья Сорокин. У «Рейнджерс» — Игорь Шестёркин.

«Айлендерс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 10 очков за 12 матчей. «Рейнджерс» располагаются на второй строчке, заработав 17 очков после 11 игр.

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